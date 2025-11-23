VIDEO / Brekalo ostao na klupi Ovieda u ludom remiju s dva crvena kartona i promašenim kaznenim udarcem

Podijeli :

U 13. kolu španjolske La Lige posljednjeplasirani Real Oviedo je ugostio Rayo Vallecano koji je u prošlom kolu otkinuo bodove Real Madridu u remiju 0:0. Jednak rezultat bio je i u nedjelju, no s puno više drame jer smo vidjeli dva crvena kartona i promašeni kazneni udarac gostiju.

Prvi crveni karton zaradio je u 53. minuti napadač Ovieda Ilyas Chaira. 14 minuta kasnije vidjeli smo i kazneni udarac Raya koji u pogodak nije uspio pretvoriti Isi Palazon. Odahnuo je tada domaći sastav, a onda im je u 92. minuti olakšao igrač Vallecana.

Tada je reprezentativac Senegala Pathe Ciss zaradio izravni crveni karton i obje ekipe su ostatak nadoknade odigrali s desetoricom. Nije bilo pogodaka te je Oviedo ovim remijem 0:0 došao do devetog boda dok je Rayo sada na 16 bodova te im to omogućava 12. mjesto La Lige.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.