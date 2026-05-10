VIDEO / Brekalo je prije samo tri mjeseca stigao u Herthu, a sada je zaradio već drugi crveni karton!

Hrvatski nogometaš isključen je već u 35. minuti, pri rezultatu 0:0, nakon što je kao posljednji igrač srušio protivnika, zbog čega mu je sudac pokazao izravni crveni karton.

VIDEO / Brekalo isključen zbog pogibeljnog starta, Hertha pobijedila s desetoricom

Bio je to njegov drugi crveni karton otkako je stigao u Herthu, a prvi je zaradio u 28. kolu tijekom pobjede 1:0 na gostovanju kod Dynamo Dresdena, kada je isključen zbog grubog prekršaja.

Podsjetimo, Brekalo je početkom veljače stigao u berlinski klub iz španjolskog Real Ovieda, a unatoč novom isključenju iza sebe ima solidan učinak. U dosadašnjih 12 nastupa postigao je tri pogotka i upisao dvije asistencije.

S desteoricom na terenu Hertha je ipak stigla do 2:1 pobjede i sada zauzima šestu poziciju s 51 bodom. S druge strane, Fürth je propustio trijumfom pobjeći iz zone ispadanja te će u posljednjem kolu tražiti ostanak u drugoligaškom društvu.