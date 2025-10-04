VIDEO / Brazilsko čudo od djeteta slomilo Liverpool u posljednjim trenucima

Podijeli :

U derbiju kola Premier lige na Stamford Bridgeu su snage odmjerili Chelsea i Liverpool. Bila je to uzbudljiva utakmica u kojoj smo na kraju vidjeli TIR pogotka. Chelsea je poveo u prvom poluvremenu sjajnim golom Moisesa Caiceda da bi Liverpool izjednačio golom Codyja Gakpa u 63. minuti. Do kraja utakmice vidjeli smo još jedan pogodak, a zabio ga je u 96. minuti mladi 18-godišnji Estevao.

