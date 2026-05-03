VIDEO / Bournemouth upisao 15. uzastopnu utakmicu bez poraza i došao nadomak prvog plasmana u Europuu

Podijeli :

U 35. kolu engleske Premier lige Bournemouth je nastavio nevjerojatnu ligašku formu u 2026. godini. Naime, Trešnjice su u 2026. godine upisale tek jedan poraz koji se dogodio trećeg siječnja na domaćem terenu protiv Arsenala. Nakon toga su upisali 14 utakmica bez poraza, a 15. uzastopni pozitivan rezultat ostvarili su pobjedom od 3:0 protiv Crystal Palacea.

U 10. minuti poveli su komičnim autogolom Jeffersona Lerme da bi u 32. minuti mladi Eli Junior Kroupi realizirao dvojbeni kazneni udarac koji je skrivio vratar Crystal Palacea Dean Henderson.

Trešnjice su nakon toga bile sigurne, a prednost su povećale u 77. minuti golom brazilskog reprezentativca Rayana. Bio je to i posljednji gol na utakmici i Bournemouth je slavio s 3:0.

Ovim slavljem Bournemouth je skočio na šesto mjesto Premier lige te su tri kola prije kraja došli nadomak povijesnog plasmana u europska natjecanja. Klub je osnovan 1899. godine i ovo će im biti najveći uspjeh. Šesto mjesto može donijeti i Ligu prvaka ako Aston Villa osvoji Europa ligu gdje je u prvom polufinalu izgubila od Nottingham Foresta s 1:0.

Sljedeće godine će svakako Trešnjice imati novog trenera jer je njihov sadašnji Andoni Iraola rekao da će na kraju sezone potražiti novi klupski izazov.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.