VIDEO / Bosna i Hercegovina ‘šesticom’ San Marinu napravila ogroman korak prema Svjetskom prvenstvu

Nakon tri kola je nogometna reprezentacija BiH bila stopostotna s tri pobjede u skupini H europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. U četvrtom kolu su u Serravalleu igrali protiv reprezentacije San Marina. Zmajevi su uspjeli upisati još jednu pobjedu. Slavili su sa 6:0 i tako su napravili važan korak prema prvom velikom natjecanju još od 2014. kada su nastupili na Svjetskom prvenstvu u Brazilu.

Bosni i Hercegovini je uveliko pomogao crveni karton San Marina u 16. minuti. Tada je Alessandro Golinucci zaustavio izglednu situaciju za postizanje pogotka pa Enea Jorgji nije imao druge opcije, nego da mu pokaže izravan crveni karton.

BiH je igru s igračem više naplatila pet minuta kasnije kada je Benjamin Tahirović, igrač Brondbyja izvana opalio po golu. Prošlo je to ispod Edoarda Colomba i Zmajevi su došli do vodstva. Imale su obje reprezentacije prilike do kraja poluvremena, ali rezultat se nije mijenjao. Krajem prvog dijela je San Marino mogao zaraditi jedanaesterac, ali nakon što je sudac pokazao na bijelu točku je dosuđeno zaleđe u začetku akcije.

U drugom dijelu je Bosna i Hercegovina uspjela povećati svoje vodstvo. Strijelac je bio Edin Džeko u 70. minuti. Legenda Zmajeva imala je lak zadatak jer je većinu posla napravio Amar Memić koji mu je namjestio loptu “na gotovo”. Tako je Džeko loptu trebao pospremiti u praznu mrežu.

Nedugo zatim pao je i treći pogodak. Ponovno je isti igrač zatresao mrežu San Marina. Džeko je ovaj put zabio ljepši pogodak. Napadač BiH pucao je s ruba šesnaesterca, a njegov prizemni udarac bio je neuhvatljiv za Colomba.

U 81. minuti je BiH ponovno zabila. Ovaj put je strijelac bio Samed Baždar, nogometaš Zaragoze kojemu je ovo bio prvijenac za seniorsku reprezentaciju. Nisu ni nakon toga stali Zmajevi. Četiri minute kasnije je mrežu San Marina zatresao Kerim Alajbegović, 17-godišnji igrač Salzburga. Ni to nije bio kraj jer je u 90. minuti bivši igrač Hajduka Nihad Mujakić pogodio za 6:0.

Zanimljivo, svi strijelci osim Džeke su u večerašnjoj utakmici upisali svoje prvijence za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Ovom pobjedom je BiH nastavila odlične kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo. U prve četiri utakmice upisali su četiri pobjede te su trenutno na vrhu svoje skupine. U sljedećem kolu dočekuju Austriju, svoje najveće konkurente za mjesto u Sjevernoj Americi.

