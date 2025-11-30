VIDEO / Bore se za svoj prvi naslov nakon 34 godine, a ovako su ih navijači dočekali

Podijeli :

Počela je nevjerojatna borba za naslov u posljednjem kolu norveške nogometne lige, a tamo Viking ima sve u svojim rukama. Oni na svom terenu dočekuju Valerengu te im pobjeda donosi deveti naslov u Norveškoj. No, svoj posljednji naslov osvojili su davne 1991. godine što znači da već 34 godine čekaju titulu. Koliko to njihovima navijačima znači dovoljno govori bakljada prije početka utakmice popraćena s navijačkom pjesmom koju je otpjevao cijeli stadion.

