VIDEO / Talijanski derbi završio remijem, odluka će pasti na Olimpicu

Prva utakmica osmine finala UEFA Europa League između dviju talijanskih momčadi završila je neriješeno. Domaća momčad povela je u 50. minuti sjajnim pogotkom Federico Bernardeschi, dok je Roma izjednačila u 71. minuti golom Lorenzo Pellegrini, koji je u igru ušao samo nekoliko trenutaka ranije.
Borba za prolazak ostaje potpuno otvorena, a odluka će pasti u uzvratnoj utakmici na Stadio Olimpico u četvrtak, 19. ožujka.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
