VIDEO / Bizarna scena u Premier ligi: Igraču Arsenala dogodila se neugodnost o kojoj svi pričaju

Igrač Arsenala Piero Hincapie doživio je pravu neugodnost na utakmici protiv Burnleyja. Ekvadorski branič ušao je s klupe kako bi pomogao Arsenalu sačuvati prednost, no umjesto po igri, utakmicu će pamtiti po bizarnom incidentu.

U jednom duelu uz aut-liniju, Hincapie je pao na travnjak, a suparnički igrač Axel Tuanzebe slučajno mu je kopačkom nagazio na hlačice. Kako je Hincapie nastavio klizati po travi, hlačice su ostale pod Tuanzebeovom kopačkom, pa je nesretni Ekvadorac pred punim stadionom na trenutak ostao potpuno ogoljene stražnjice.

Brzo se pribrao, podigao hlačice i nastavio igru, a utjeha mu je što je Arsenal golom Kaija Havertza slavio 1:0 i ostao u utrci za naslov prvaka.