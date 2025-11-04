VIDEO / Bivši sudac onesvijestio se uživo u studiju Sport Kluba

Podijeli :

Nesreća sa sretnim završetkom sinoć tijekom emitiranja emisije "Pod prečko" na Sport Klubu Slovenija.

Bivši nogometni sudac Robert Krajnc srušio se sa stolca uživo u programu nakon što je izgubio svijest. Autori emisije Miha Penko i Dejan Obrez reagirali su mirno i priskočili u pomoć, kao i ostali gosti u studiju, nakon čega je produkcija na nekoliko minuta prekinula emitiranje popularne nogometne emisije.

Kada se kamera vratila u studio sa slikom, gospodin Krajnc sjedio je na svom mjestu, spreman nastaviti tamo gdje je stao.

“Dobro sam, sve je u redu”, rekao je stručni konzultant naših kolega iz Slovenije, koji je na toj poziciji mijenjao odsutnog stalnog suradnika, Damira Skominu.

Sve pohvale Robertu Krajncu što je inzistirao da obavi posao za koji je pozvan, unatoč svojoj trenutnoj slabost

