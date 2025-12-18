VIDEO / Bivši igrač Lokomotive sjajno zabio protiv Prpićevog Porta, domaćini ipak lako slavili

Nogomet 18. pro 202523:54 0 komentara

Porto je s 4:1 svladao Famalicao u osmini finala portugalskog Kupa. Cijelu utakmicu za Porto odigrao je hrvatski stoper Dominik Prpić.

Domaćini su poveli pogotkom Williama Gomesa iz 6. minute, da bi na 1:1 u 13. izjednačio Justin de Haas. De Haas je inače bivši član Dinama i Lokomotive. Za Dinamo u HNL-u nije upisao službeni nastup, ali je zato za Lokomotivu bio standardan dvije pune sezone.

Za pobjedu Porta do kraja su zabijali Froholdt, Samu i Pepe.

