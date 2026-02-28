VIDEO / Bivši igrač Hajduka skrivio gol pa donedavni dinamovac golčinom donio bod Schalkeu

Podijeli :

U 24. kolu 2. njemačke Bundeslige vodeći Schalke je gostovao kod posljednjeg Greuther Furtha te su se našli u zaostatku već u 12. minuti nakon pogreške Nikole Katića, bivšeg igrača Hajduka, koji je omogućio Dennisu Srbenyju lak put prema golu. U 67. minuti mogli su domaći i povećati prednost, ali je novi pogodak Srbenyja poništen zbog zaleđa. Uslijedila je kazna za to jer je osam minuta kasnije Dejan Ljubičić, donedavni igrač Dinama, sjajno pogodio za 1:1 i spas Schalkea. To je Ljubičiću bio drugi gol u dresu Schalkea.

