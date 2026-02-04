VIDEO / Bivši igrač Hajduka oduševio u turskom Kupu: Zabio i asistirao u pobjedi

Podijeli :

U trećem kolu turskog Kupa Karagumruk je ugostio Istanbul Basaksehir za koji igra Ivan Brnić, bivši igrač Hajduka. Krilni igrač istanbulskog kluba je u ovom susretu bio jedan od ključnih igrača. Basaksehir je slavio s 4:1, a u dva gola je sudjelovao Brnić. Asistirao je za prvi gol koji je zabio Abbosbek Fayzullaev, a onda je u 65. minuti zabio i gol za 4:1. U međuvremenu su za Basaksehir zabili Eldor Shomurodov i Max Crespo dok je za Karagumruk pogodio Kone. U sastavu domaće momčadi nije bilo Ive Grbića, povremenog hrvatskog reprezentativca i još jednog bivšeg igrača Hajduka.

Brnić je u Hajduku bio od 2011. godine te je ostao do 2021. kada je preselio u Dugopolje. Nakon toga je igrao u Mariboru i Olympiakosu prije nego li je preselio u Celje na posudbu, a onda je transferiran u Istanbul Basaksehir.

Grbić je u Hajduku bio od 2005. do 2018. godine kada je prešao u Lokomotivu. Iz zagrebačke momčadi otišao je u Atletico Madrid, a igrao je još u Lilleu, Rizespor i Karagumruku u kojem je sada na posudbi iz Sheffield Uniteda.

