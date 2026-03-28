VIDEO / Bivši igrač Dinama poražen u debiju na klupi Slovenije

Slovenija je posljednji put protiv Mađarske igrala 2008. godine, a do sada je imala tri pobjede i jedan poraz. Danas je upisala još jedan poraz protiv istočnih susjeda, koji su u drugom poluvremenu bili konkretniji i zabili preko Szabolcsa Schöna u 79. minuti.

Nakon dvoboja s Mađarima, Slovence u utorak u 18:00 sati u Podgorici čeka utakmica s Crnom Gorom. Protiv te reprezentacije Slovenija je posljednji put igrala u studenom 2022. kada je pobijedila 1:0, dok je 2018. slavila 2:0, a 2007. susret je završio 1:1.