VIDEO / Bivši HNL-ovac zabio za važnu pobjedu svoje momčadi u 2. Bundesligi

U prvom poluvremenu nije bilo pogodaka, a onda je na startu nastavka momčad sa sjevera Njemačke povela golom Phila Harresa.

VIDEO / Ilija Sivonjić dobio je opaku konkurenciju, pogledajte nemogući promašaj u slovenskoj ligi VIDEO / Aston Villa srušila Morinu Bolognu i došla nadomak polufinala Europa lige

Domaćin se u susret vratio u 71. minuti preko Cedrica Ittena, a potom se u 79. minuti ukazao bivši stoper Inter Zaprešića i Varaždina, Ivan Nekić. 25-godišnji Hrvat zabio je nakon ubačaja iz kuta za 2:1 i veliku pobjedu svoje momčadi, a bio mu je to treći pogodak u sezoni.

Ovom pobjedom, Kiel je stigao do 32 boda i 11. mjesta, dok je Fortuna ostala 13. s bodom manje. Uoči susreta, Kiel je bio na 16. poziciji, koja vodi u doigravanje za ostanak pa su se ovom pobjedom barem malo odmaknuli, iako ih i dalje čeka teška borba do kraja sezone. Ista sudina čeka i domaću Fortunu.

Bivši napadač Hajduka, Marin Ljubičić, kod Fortune je u igru ušao u 16. minuti zamijenivši ozlijeđenog suigrača Christiana Rasmussena. Bio mu je to peti nastup za momčad iz Düsseldorfa, a još uvijek čeka na prvi pogodak u 2. Bundesligi. Podsjetimo, ove zime Ljubičić je stigao na posudbu iz Union Berlina.