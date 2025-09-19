VIDEO / Bivši hajdukovac zabio hat-trick u ‘Cvajti”

Podijeli :

Bivši igrač Hajduka Ivan Prtajin se nakon povratka od ozljede vratio u golgetersku formu. Trebale su mu tri utakmice ove sezone da zabije prvi pogodak za Kaiserslautern, a nakon dva gola protiv Greuther Furtha zabio je i Munsteru u šestom kolu. Ne samo da je jednom zabio. Zadranin je čak triput tresao mrežu gostiju, a uz to je i asistirao za drugi gol na utakmici. Tako je Prtajin odradio savršenu utakmicu u pobjedi Kaiserslauterna.