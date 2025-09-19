VIDEO / Bivši hajdukovac zabio drugu utakmicu zaredom u “Cvajti”

Podijeli :

Bivši igrač Hajduka Ivan Prtajin se nakon povratka od ozljede vratio u golgetersku formu. Trebale su mu tri utakmice ove sezone da zabije prvi pogodak za Kaiserslautern, a nakon dva gola protiv Greuther Furtha zabio je i Munsteru u šestom kolu. Igrala se sedma minuta susreta kada je hrvatski napadač zabio glavom nakon ubačaja Semiha Sahina. U 17. minuti je Prtajin bio asistent. Na njegovo dodavanje zabio je Finac Naatan Skytta. Ponovno je nakon ubačaja došao gol Kaiserslauterna. Prtajin je odličan centaršut preusmjerio za Finca koji zabija za 2:0.

Ubrzo je pao i treći pogodak na utakmici, a strijelac je ponovno bio hrvatski nogometaš, a to je učinio, pogađate, nakon ubačaja. Na ubačaj Paula Jolyja uspio je nadmudriti vratara Munstera Johannesa Schenka koji je mogao i bolje reagirati.

