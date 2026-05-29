VIDEO / Bivši hajdukovac je pogriješio, a onda je budući dinamovac herojskom reakcijom spasio BiH protiv Sjeverne Makedonije!

U nastavku susreta Barbarez je promijenio gotovo cijelu momčad kako bi priliku dobio veći broj igrača, ali unatoč brojnim izmjenama nije bilo mnogo uzbuđenja pred golovima. Edin Džeko ostao je na klupi tijekom svih 90 minuta, a mreže su do kraja ostale netaknute.

Susret je, međutim, obilježila teška ozljeda vratara Slaven Belupa Osmana Hadžikića. Tridesetogodišnji čuvar mreže ozlijedio se tijekom zagrijavanja na poluvremenu te je teren morao napustiti na nosilima. Prema prvim informacijama osjetio je snažnu bol u stražnjoj loži, a neslužbeno se spominje i moguće puknuće mišića.

Hadžikić iza sebe ima vrlo dobru sezonu u dresu Slaven Belupa, za koji je upisao 29 nastupa, dok mu Transfermarkt tržišnu vrijednost procjenjuje na 600 tisuća eura. Ozljeda je stigla u najgorem mogućem trenutku jer je vratar koprivničkog kluba bio nadomak debija za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Nakon njegova izlaska među vratnicama je ostao kapetan i vratar Rijeke Martin Zlomislić.

Ako se potvrde prve prognoze, Hadžikić bi mogao propustiti i nastup na Svjetskom prvenstvu, gdje Bosnu i Hercegovinu u skupini očekuju Kanada, Švicarska i Katar.

Barbarezovu reprezentaciju sada čeka posljednja provjera prije početka Mundijala. Bosna i Hercegovina će 6. lipnja u St. Louisu odmjeriti snage s Panamom, koja će na Svjetskom prvenstvu igrati u skupini s Hrvatskom. Dvoboj Hrvatske i Paname na rasporedu je 24. lipnja u Torontu.

