VIDEO / Bivši dinamovac nastavlja briljirati u Sloveniji, prvi je strijelac lige

Podijeli :

U tijeku je susret 6. kola slovenskog prvenstva, a Koper na domaćem terenu vodi protiv Mure 2:1.

Domaći sastav je u vodstvo doveo bivši igrač Dinama Deni Jurić u 5. minuti iz kaznenog udarca. Bio mu je to peti pogodak u prvenstvu, a trenutno je prvi topnik lige zajedno s Matejem Malenšekom iz Radomlja. Uračunamo li i europska natjecanja, australski napadač na svom kontu ima već sedam pogodaka u novoj sezoni.

VIDEO / Bivši igrač Dinama zabio s centra u slovenskoj ligi VIDEO / Jurić zabio za rano vodstvo Kopera, bodove im u završnici oduzeo još jedan bivši dinamovac!

Na samom startu nastavka, Borna Proleta zabio je za 1:1. No, već u 54. minuti francuski napadač Issac Matondo vratio je Koper u vodstvo.