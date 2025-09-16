VIDEO / Bivša zvijezda Premier lige asistirala je Hrvatu za gol u dalekom Japanu

Podijeli :

Marko Dugandžić, hrvatski napadač, zabio je danas pogodak za FC Seoul u susretu AFC Liga prvaka na gostovanju kod Machida Zelvia. U 59. minuti utakmice, nakon sjajne asistencije bivšeg engleskog reprezentativca i nekadašnje zvijezde Manchester United Jesse Lingarda, Dugandžić je precizno pogodio s desetak metara za vodstvo 0:1.

Domaćin je do izjednačenja došao u 80. minuti preko Henry Heroki Mochizukija, a utakmica je završila rezultatom 1:1. Dugandžić, koji je početkom ove godine stigao u Južnu Koreju, dosad je odigrao 26 utakmica i postigao četiri gola za Seoul. Hrvatska ga publika pamti po nastupima za NK Osijek, nakon čega je igrao za Ternana, Botoșani, CFR Cluj, Rapid București, PFC Sochi i Al-Tai.

Lingard se Seoulu priključio prije godinu dana, a dosad je odigrao 56 utakmica, postigao 13 pogodaka i upisao sedam asistencija.