VIDEO / Bilbao i Rayo remizirali u prvoj subotnjoj utakmici La Lige

U 26. kolu španjolske La Lige snage su odmjerili Rayo Vallecano i Athletic Bilbao. U važnom susretu za obje ekipe, nitko nije upisao pobjedu te je utakmica završila 1:1.

Prvi pogodak na utakmici vidjeli smo u 35. minuti kada je Jorge de Frutos zabio za 1:0 domaćih. Do poluvremena je klub iz predgrađa Madrida držao prednost da bi nakon samo dvije minute igre u drugom dijelu Inaki Williams pogodio za poravnanje.

Ispostavilo se da do kraja susreta više nije bilo golova te su se obje ekipe morale zadovoljiti s bodom. To znači da je domaćin Rayo skočio jedno mjesto na tablici La Lige te su sada na 14. mjestu s tri boda više od 18. Mallorce koja drži to posljednje mjesto koje vodi u niži rang. Što se tiče Athletic Bilbaa, oni sada imaju 35 bodova, isto kao i sedmi Espanyol, ali i utakmicu više.

