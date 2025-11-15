VIDEO / BiH više nema pravo na kiks: Austrija je pobjedom protiv Cipra došla na korak od Svjetskog prvenstva

Podijeli :

U sedmom kolu skupine H europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi, Austrija je gostovala kod Cipra. U toj utakmici su dvije različite reprezentacije u ovoj skupini tražile kiks Austrijanaca. Riječ je o Bosni i Hercegovini i Rumunjskoj. Međutim, Austrija se nije dala smesti te su golovima Marka Arnautovića došli do važne pobjede od 2:0. Austrija je tako došla do 18 bodova u skupini. Trenutačno bježe BiH s pet bodova, ali imaju i utakmicu više. Međutim, BiH kasnije večeras igra protiv Rumunjske i samo im pobjeda donosi ostanak u igri za izravni plasman na Svjetsko prvenstvo. U slučaju remija ili pobjede Rumunjske, Austrija dobiva svoju "vizu" za Sjedinjene Američke Države, Kanadu i Meksiko.

