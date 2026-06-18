VIDEO / BiH je teško poražena, ali ovaj mladić je ispisao povijest, pogledajte njegov prekrasan pogodak

Podijeli :

(AP Photo/Mark J. Terrill) via Guliver Image

U susretu 2. kola skupine B na Svjetskom nogometnom prvenstvu Švicarska je u Los Angelesu svladala Bosnu i Hercegovinu sa 4:1.

Bosna i Hercegovina držala se do 74. minute kada je nakon hidracijske pauze Švicarska preko Johana Manzambija poentirala za 1:0. Šest minuta kasnije Tarik Muharemović dobio je crveni karton i onda je počelo curiti na sve strane. U 84. je Ruben Vargas zabio za 2:0, a u 90. je Manzambi pogodio za 3:0.

Tada je Sergej Barbarez na teren poslao Ermina Mahmića kako bi ga nagradio nastupom na Svjetskom prvenstvu. Novi član reprezentacije BiH tu nagradu iskoristio je na najbolji način te je prekrasnim pogotkom zabio za 3:1. Taj pogodak kojim je Mahmić s 21 godinom, tri mjeseca i četiri dana postao najmlađi bh. strijelac na Svjetskom prvenstvu pogledajte OVDJE.

Do kraja susreta Švicarska je golom Granita Xhake iz kaznenog udarca stigla do pobjede od 4:1 i petog boda u skupini B gdje se još nalaze Katar i Kanada koji će u ponoć započeti svoj susret drugog kola.