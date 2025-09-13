VIDEO / BiH reprezentativac majstorski zabio petom bivšem klubu

Podijeli :

Za vodstvo Stuttgarta 1:0 u gostima kod Freiburga u 3. kolu njemačke Bundeslige majstorski gol zabio je BiH reprezentativac Ermedin Demirović u 20. minuti. Prihvatio je loptu u protivničkom šesnaestercu, a nakon što je djelovalo da nema rješenja jer je bio okružen protivničkim defanzivcima, Demirović se sjajno snašao i petom pogodio u mrežu bivšeg kluba.

