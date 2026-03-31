VIDEO / BiH je prošla na SP, ali ovo će ih zaboljeti: Džeko je teško ozlijedio rame

Podijeli :

Bosna i Hercegovina slavila je protiv Italije u Zenici boljim izvođenjem penala te su tako nakon 12 godina čekanja izborili Svjetsko prvenstvo gdje će biti u skupini sa Švicarskom, Katarom i Kanadom. Međutim, kraj produžetaka donio je loše vijesti za Zmajeve. Naime, u posljednjoj akciji Edin Džeko je krenuo u prodor te je nakon duela s talijanskim igračem pao na svoje rame. Ostao je iskusni bh. napadač ležati te ga Sergej Barbarez nije uvrstio među izvođače penala. Nakon susreta Džeko je viđen s povezom oko ramena te se još ne zna ozbiljnost njegove ozljede. U slučaju da se legendarni "dijamant" ne oporavi do Svjetskog prvenstva, Zmajevi će biti u velikom problemu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.