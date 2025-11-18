VIDEO / BiH je na pragu Svjetskog prvenstva: Tabaković zabio za vodstvo u Beču

Podijeli :

U posljednjem kolu skupine H Austrija je ugostila Bosnu i Hercegovinu u izravnom dvoboju za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. Domaćinima je trebao pozitivan rezultat za osiguravanje Mundijala dok je BiH trebala pobjedu za plasman na svoje prvo Svjetsko prvenstvo nakon 2014. godine. Odlično je krenulo za hrvatske susjede jer je u 12. minuti nakon kornera pogodio Haris Tabaković. Taj rezultat 1:0 trenutačno vodi Bosnu i Hercegovinu na Svjetsko prvenstvo.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.