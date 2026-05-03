VIDEO / Bh. napadač golom protiv Kovačeve Borussije osigurao ostanak Gladbachu: Pogledajte njegovo ludo slavlje

U 32. kolu njemačke Bundeslige Borussia Monchengladbach je ugostila Borussiju Dortmund koju vodi Niko Kovač te je tražila pobjedu kojom bi osigurala ostanak u elitnom rangu. Do 89. minute činilo se da će osvojiti bod koji im ne bi donio ostanak dva kola prije kraja, no tada se ukazao bosanskohercegovački napadač Haris Tabaković koji je zabio za 1:0. Pomoćni sudac podigao je zastavicu, ali nakon VAR provjere promijenila se odluka i priznao se pogodak. Tabaković je nakon isčekivanja eksplodirao te je skinuo dres i potrčao prema navijačima. Dva kola prije kraja Gladbach bježi 16. St. Pauliju devet bodova, a čak i ako Wolfsburg dobije na gostovanju kod Freiburga, nemaju dovoljno vremena za dostizanje jednog od najvećih njemačkih klubova.

