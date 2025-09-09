VIDEO / Beogradska publika zviždala izborniku Srbije, vikali su mu ‘Piksi, odlazi!’

Podijeli :

xMarkoxMetlas xMNxPressx via Guliver

Neugodni prizori za izbornika Srbije.

Nogometaši Srbije igraju u Beogradu utakmicu protiv Engleske u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Srbija u trenutku objave ovog teksta gubi s 3:0 od viceprvaka Europe, a beogradska publika od samog početka susreta jasno je iskazala svoj stav o izborniku Draganu ‘Piksiju’ Stojkoviću.

Prije početka utakmice između, izbornika su navijači glasno izviždali. Službeni spiker je čitao sastav, a čim je izgovorio ime izbornika, čuli su se zvižduci, a sve je kulminiralo Piksijevim izlaskom na teren.

Tijekom utakmice se u nekoliko navrata moglo čuti kako navijači glasno skandiraju ‘Piksi, odlazi!’.

Srbija je u susret ušla kao drugoplasirana u skupini K, iza Engleske na prvom te ispred Albanije na trećem mjestu.