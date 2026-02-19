VIDEO / Beljo otpao za uzvrat u Belgiji, pogledajte zbog čega

Podijeli :

Dinamo Zagreb poražen je na Maksimiru 3:1 od Genka u prvoj utakmici doigravanja za osminu finala Europa lige, čime se našao na rubu europskog ispadanja. Uzvrat je za tjedan dana u Belgiji, gdje će Dinamo morati nadoknaditi dva pogotka zaostatka kako bi ostao u natjecanju. Situaciju dodatno otežava izostanak Diona Drene Belje, najboljeg strijelca momčadi ove sezone i jedinog Dinamova strijelca u prvom susretu. Napadač je u 35. minuti dobio žuti karton zbog prekršaja, što mu je bio treći u ovom izdanju Europa lige i automatski znači suspenziju za uzvrat. Prethodne opomene zaradio je protiv Fenerbahčea i Malmöa.