VIDEO / ‘Beljo mora biti starter! To je kao da dovedeš Dončića i držiš ga na klupi’

Poraz Dinama od Celte u 4. kolu Europa lige bio je središnja tema i naše emisije Jutro SK.

Analizirajući poraz Modrih na Maksimiru, novinar Jutarnjeg lista Dražen Krušelj u razgovoru s voditeljem Josipom Jurajem Pajvotom rekao je:

“Utakmica je bila uvjetovana rano primljenim golom, ali Dinamo je teško dolazio do bilo kakve igre. Celta je izvela kombiniranu momčad bez Iglesiasa u prvom sastavu. Dinamo je očito u lošem trenutku i to već pomalo liči na spiralu loših igara, rezultata i odluka. Nema puno prostora za sljedeće pogreške. Treba pod hitno korigirati stvari i pobjeđivati.”

Glavno je pitanje, što se događa s Dionom Drenom Beljom, čovjekom koji je stigao za velike novce i trebao biti stožerni igrač.

“Beljo po inerciji mora startati jer je doveden kao projektni igrač. Ako daš za igrača pet milijuna eura, to je kao da dovedeš Luku Dončića i držiš ga na klupi. To mi je smiješno. Dopiru glasine iz kluba da postoje nesporazumi, čak i čarke na treninzima. To je teško dokazati, ali uvijek dolaze iz krugova bliskih nogometašima. Ako se to događa, onda imamo natruhe toksične atmosfere. Beljo treba biti ta ‘devetka’ i sigurno nije nasumično izabran da bude taj fokalni napadač.”

Krušelj smatra da je i formacija pogrešna.

“Pogriješilo se kategoričkim izborom formacije 4-3-3 da ona mora biti strateško opredjeljenje. To ti sužava taktičku širinu. Nadajmo se da Kovačević nije izgubio svlačionicu. Ako postoji prevelik broj igrača koji su digli noseve ili mu okrenuli leđa, trener to teško može vratiti.”

Ima li Kovačević vještinu i snagu voditi Dinamovu svlačionicu prepunu različitih nacionalnosti, karaktera i stavova?

“Znalo se od prvog dana da će to biti najveći hendikep u njegovu nastupu, ali taj uvjerljiv start malo je amortizirao sve te priče. Meni je isto bilo čudno. Dinamova je svlačionica puna stranaca sa svih strana svijeta i treba znati njih pridobiti, da to bude harmonična svlačionica. Tu će Kovačević sigurno imati problema jer velika je to razlika voditi klub iz druge lige ili manji klub prve lige i Dinamo.”

Je li tu i Zvonimir Boban pogriješio?

“On je sigurno studiozan tip. Izvrtio je različite opcije. Ne bih rekao da se on zaletio grlom u jagode. Bobanov je problem taj što je izrazit individualac. Ne vidim pored njega čovjeka u Dinamu koji ga može usmjeriti i korigirati. Što Boban kaže, tako će biti. Njegova je odgovornost najveća. Sezona je počela izvrsno, ali kako vrijeme odmiče sve više nalikuje na lanjsku.”

Hoće li Kovačević ostati trener do zimske pauze?

“Lani je Dinamo napravio kolodvor trenera i rezultat je bio poražavajuć. Svaka smjena je donijela šok s ograničenim rokom trajanja. Em bi prebrzo potrošili Kovačevića koji zaslužuje pokazati da nije tu slučajno, em tko je taj spasitelj? Treba barem do Božića istrpjeti tih osam utakmica i onda vidjeti što dalje”, zaključio je Krušelj.

