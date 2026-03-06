VIDEO / Bayern ponovno zabio četiri gola i nastavio lov na rekorde stare više od 50 godina

Podijeli :

U 25. kolu njemačke Bundeslige Bayern je na Allianz Areni ugostio Borussiju Monchengladbach. Vincent Kompany je zbog nadolazećeg susreta u Ligi prvaka malo izmijenio sastav, a to im nije previše otežalo situaciju jer su uvjerljivo slavili s 4:1.

Odolijevali su gosti naletima Bayerna sve do 33. minute kada su Leon Goretzka i Luis Diaz sjajno kombinirali za gol Bavaraca. Nijemac je podigao loptu preko obrane, a Kolumbijac je zatim iz voleja fenomenalno matirao Moritza Nicolasa za 1:0.

Do kraja poluvremena vodeća momčad lige povećala je prednost. Strijelac je ovaj put bio Konrad Laimer kojemu je asistirao Diaz, strijelac prvog pogotka. Zanimljivo je da je to bio već 90. gol Bavaraca u Bundesligi nakon samo 25 kola. To znači da zabijaju više od tri i pol gola po susretu (3,6).

Nisu igrači Vincenta Kompanyja stali na dva gola nego su u 57. minuti zaradili kazneni udarac koji je u pogodak pretvorio Jamal Musiala, povratnik nakon loma noge s početka sezone na FIFA Svjetskom klupskom prvenstvu. Da bi stvar bila lošija, Borussia Monchengladbach je prije tog kaznenog udarca ostala s desetoricom na terenu jer je Rocco Reitz dobio crveni karton.

U nastavku je Bayern došao i do četvrtog pogotka. U 79. minuti strijelac je bio Nicolas Jackson kojemu je asistirao mladi Lennart Karl. Iako je Borussia igrala s igračem manje, uspjeli su preko Waela Mohyje zabiti za 4:1. 17-godišnjak je loptu u mrežu poslao unatoč pokušaju bloka Josipa Stanišića koji je ušao u 61. minuti susreta.

Do kraja nije bilo pogodaka i Bayern je s 4:1 pobjedom došao na +14 od drugoplasirane Borussije Dortmund te su praktički osigurali naslov u Bundesligi. Oko toga neće morati strepiti, ali motiva za ostatak sezone neće nedostajati. Naime, u ovom susretu su Bavarci došli do 92. gola u jednoj sezoni Bundeslige te im sada fali devet golova kako bi dostigli rekord od 101 gola koji je postavila baš Borussia (M) u sezoni 1971./1972.

Uz taj, Borussia drži i rekord po broju domaćih pogodaka u sezoni (61). To Bayern također može dostići jer su oni trenutačno na 52 zabijena golu na domaćem travnjaku.

