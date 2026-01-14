VIDEO / Bayern do 14. pobjede u Bundesligi nakon preokreta, Matanoviću poraz

Podijeli :

Nogometaši Bayerna i RB Leipziga upisali su pobjede u 14. kolu Bundeslige.

Bayern je na gostovanju u Kölnu stigao do 14. pobjede u sezoni, i to nakon preokreta.

Bavarci su gubili nakon pogotka Maina u 41. minuti, no to nije dugo potrajalo jer je Gnabry izjednačio u 45+5.

POVEZANO VIDEO / Rapsodija Kramarića za rušenje rekorda: Hattrick protiv Gladbacha u 27 minuta

U nastavku susreta branič Kim Min-jae i talentirani Lennart Karl donijeli su novi trijumf vodećoj momčadi lige.

RB Leipzig je, nakon pobjede protiv Freiburga 2:0, izjednačen s Hoffenheimom na četvrtom mjestu.

Hrvatski napadač Igor Matanović ušao je u 65. minuti za Freiburg.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.