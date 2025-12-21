VIDEO / Bayern brojao do četiri protiv Heidenheima, gol i asistencija Stanišića!

Podijeli :

Nogometaši Bayerna idu na pauzu bez poraza u Bundesligi.

U 15. kolu njemačke lige Bavarci su s lakoćom slavili 4:0 na gostovanju kod Heidenheima.

Time je momčad Vincenta Kompanyja prvi dio Bundeslige završila bez poraza, odnosno s 13 pobjeda i dva remija.

Krenulo je golom Josipa Stanišića u 15. minuti, dok je na 2:0 povisio Olise u 32. minuti. Na nove golove čekali smo sve do završnice, točnije do 86. minute kada je zabio Diaz za 3:0 i to na asistenciju Stanišića. Konačnih 4:0 postavio je Harry Kane u drugoj minuti sudačke nadoknade.

