VIDEO / Barcelona zasjela na vrh preokretom protiv Sociedada i Ćalete-Cara, Sučić ostao na klupi

Podijeli :

Barcelona je u 7. kolu španjolske La Lige preokretom svladala Real Sociedad 2:1. Baskijski klub poveo je u 31. minuti golom Álvara Odriozole, no Katalonci su uzvratili preko Julesa Koundéa u 43. i Roberta Lewandowskog u 59. minuti. Pobjedom su iskoristili poraz Real Madrida u gradskom derbiju od Atletica (5:2) i preuzeli vrh prvenstva. Duje Ćaleta-Car odigrao je cijeli susret za Sociedad, dok Luka Sučić nije ulazio u igru. Uskoro opširnije...