VIDEO / Barcelona svladala ‘davljenika’ i ponovno preuzela vrh La Lige

U 25. kolu španjolske La Lige Barcelona je na Camp Nouu ugostila pretposljednji Levante te je slavila s 3:0 i ponovno preuzela vrh La Lige.

Barcelona je povela već u četvrtoj minuti prvi golom Marca Bernala u karijeri u prvoj ligi španjolskog nogometa. 18-godišnji veznjak sjajno se snašao na prizeman ubačaj Erica Garcije. Do kraja poluvremena katalonska momčad povećala je prednost golom svog kapetana Frenkieja de Jonga koji je zabio za asistenciju Joaa Cancela, pridošlice iz Saudijske Arabije.

Do kraja susreta je još pogodak zabio Fermin Lopez te je katalonska momčad slavila s 3:0 protiv Levantea.

Ovom pobjedom Barcelona je ponovno preuzela vrh lige koji je ispustila prošlog vikenda porazom od Girone. Real Madrid im je uzvratio “uslugu” ovu subotu kada su izgubili od Osasune za koju je pogodak zabio i Ante Budimir. Barcelona je sada ponovno na vrhu s jednim bodom više od Madriđana.

