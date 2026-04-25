VIDEO / Barcelona iskoristila kiks Reala i dodatno se približila novom naslovu

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Nogometaši Barcelone uvjerljivo kroče kroz prvenstvene zamke i svakim su novim vikendom sve bliže novom naslovu prvaka, u 33. kolu La Lige slavili su s 2-0 kod Getafea.

Premda oslabljena u ovom susretu Barcelona je rutinski osvojila nova tri boda postigavši po jedan pogodak u svakom poluvremenu.

Fermin Lopez je u samom smiraju prvog dijela bio strijelac za 1-0, dok je sve zaključeno kada je engleski reprezentativac Rashford u 74. minuti postavio konačnih 2-0.

Barcelona sada ima velikih 11 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani madridski Real. Do kraja sezone je još pet kola.

