VIDEO / Barcelona gubila 2:0 kod Levantea, a onda je uslijedio nevjerojatan preokret!

La Liga 23. kol 202523:35 0 komentara

Nogometaši Barcelone u 2. kolu La Lige gubili su na poluvremenu od Levantea 2:0, a na kraju su pogocima Pedrija, Ferrana Torresa i autogolom Unaija Elgezabala upisali nevjerojatan preokret za pobjedu 2:3. Uskoro opširnije...

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)