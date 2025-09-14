VIDEO / Barcelona deklasirala Valenciju, poslali su ih kući sa šest komada u mreži

Podijeli :

U posljednjem ogledu četvrtog kola španjolske La Lige nogometaši Barcelone, aktualni prvaci, svladali su kao domaćini Valenciju s uvjerljivih 6-0.

Barcelona je upisala treću pobjedu u sezoni te je druga na ljestvici, s dva boda manje iza savršenog madridskog Reala.

U prvom poluvremenu Valencia je odolijevala te je primila samo jedan pogodak, strijelac je bio Fermin Lopez u 29. minuti. Otvorilo se u nastavku u kojem je Barcelona postigla još pet golova. Lijepo su se u svemu podijelili Fermin Lopez, Raphinha i Lewandowski. Svaki od njih je postigao po dva pogotka za jednostavnu i visoku pobjedu Barcelone.

Nogometaši Osasune razveselili su svoje navijače pobjedom 2-0 protiv Rayo Vallecana. Osasuna je time ostvarila drugu pobjedu na startu nove sezone, a Rayo Vallecano drugi poraz. U 15. minuti je Osasuna povela golom Raula Garcije, dok su tri boda potvrđena kada je Iker Benito u 77. minuti pogodio za 2-0.

Hrvatski napadač Ante Budimir početak je dvoboja dočekao na klupi za pričuve, a na travnjak je istrčao u 60. minuti.

Nogometaši Betisa i Celte, suparnici zagrebačkog Dinama ove sezone u Europskoj ligi, ostali su bez pobjeda u utakmicama četvrtog kola. Betis je gostovao kod Levantea i može biti zadovoljan što je osvojio jedan bod odigravši 2-2. Do boda su gosti iz Seville došli nakon zaostatka 0-2. Nakon samo deset minuta igre Levante je vodio 2-0 golovima Ivana Romera u drugoj i Eyonga u 10. minuti.

U nadoknadi prvog poluvremena Hernandez je smanjio na 1-2, dok je konačnih 2-2 postavio Pablo Fornals zabivši u 81. minuti. Betisu je ovo bio peti ligaški odigrani susret kao i treći remi. Levante je došao do premijernog boda.

U prvom nedjeljnom ogledu također nije bilo pobjednika, nogometaši Celte i Girone su odigrali 1-1 u Vigu. Girona je do ovog susreta bila bez boda, upisala je tri poraza, ali i ove nedjelje uhvatila premijerni bod.

Bila je Girona vrlo blizu slavlja jer je golom Vanata vodila od 12. minute i bila u prednosti sve do 92. minute kada je Borja Iglesias izjednačio na 1-1 iz jedanaesterca. Tijekom drugog poluvremena Celta je bila mnogo bolja, dominirala je i pritiskala te na kraju okrunila inicijativu golom za osvajanje jednog boda. Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković, koji je ovog ljeta prešao iz Fenerbahcea u Gironu, odgledao je nedjeljni dvoboj s klupe za pričuve.

Dinamo će tijekom Europske lige biti domaćin na Maksimiru i Celti i Betisu.