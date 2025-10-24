VIDEO / Dinamo je imao zadnji napad, a Bakrar je išao ‘krasti’ vrijeme. Evo što je napravio Dominguez

Podijeli :

Uoči doslovno posljednjeg napada na utakmici Malmö - Dinamo dogodio se zanimljiv detalj. Nakon što je Dinamo izjednačio duboko u sudačkoj nadoknadi, po nastavku igre Monsef Bakrar odmah je dobio udarac lice od suparničkog igrača. Dosuđen je prekršaj na sredini terena, a Bakrar se uhvatio za lice i ostao ležati na travnjaku. Možda je u tom trenutku zaboravio da je lopta Dinamova i da bi bilo kakvo daljnje trošenje vremena moglo natjerati suca da odsvira kraj pa je Sergi Dominguez dotrčao do Alžirca i podigao ga s terena kako bi se igra što prije nastavila. Bakrar je to i učinio, međutim od te posljednje akcije nije bilo ništa i ostalo je 1:1.

