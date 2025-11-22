VIDEO / Augsburg slavio bez ozlijeđenog Jakića protiv Vuškovićevog HSV-a

Podijeli :

Uspješan je gost bio Bayer koji je slavio kod Wolfsburga 3:1 u 11. kolu Bundeslige.

Pitanje pobjednika riješeno je u prvom poluvremenu nakon kojeg su gosti iz Leverkusena vodili 3:0. Redom su zabijali Hofmann u devetoj, Tapsoba u 25. i Tillman u 33. minuti.

Uspio je Wolfsburg smanjiti u 58. golom Vavre, ali je ostao daleko od potencijalnog preokreta ili osvajanja barem boda. Hrvatski vezni igrač Lovro Majer odradio je cijelu utakmicu u poraženom sastavu. Bayer se probio na drugo mjesto ljestvice.

Augsburg je bez ozlijeđenog Kristijana Jakića i s Nediljkom Labrovićem na klupi svladao Hamburg 1:0 na domaćem terenu. Jedini je gol dao Kade u 76. minuti, a posljednjih deset minuta Hamburg nije iskoristio igrača više. Za goste je cijelu utakmicu odradio hrvatski reprezentativac Luka Vušković.

Dobru formu potvrdila je Borussia (M) koja je u gostima s 3:0 svladala Heidenheim, posljednju momčad na ljestvici. Sve je počelo golom Diksa u nadoknadi prvog dijela iz jedanaesterca. Potom su u nastavku gostujuće slavlje potvrdili Tabaković i Machino golovima u 55. i 76. minuti.

Posljednje dvije utakmice ovog kola igraju se u nedjelju, a za bodove će se boriti Leipzig – Werder i St. Pauli – Union Berlin.

