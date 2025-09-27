VIDEO / Atletico šokirao Real nakon 14 minuta, Mbappe uzvratio

Podijeli :

Veliki madridski derbi igra se na Metropolitanu u sklopu 7. kola La Lige. Atletico Madrid poveo je 1:0 u 14. minuti preko Le Normanda i šokirao Kraljeve.

Odgovorio je Real nakon 10 minuta kada je loptu u mrežu za izjednačenje poslao Kylian Mbappe.

