VIDEO / Atletico remizirao u Turskoj i propustio preuzeti kontrolu u borbi za TOP 8

U sedmom kolu Lige prvaka Atletico Madrid gostovao je kod Galatasaraya u Istanbulu. Madriđani su tražili pobjedu kojom bi se vratili u TOP 8 Lige prvaka, a do toga nisu došli jer je susret završio 1:1.

Odlično je susret počeo za Atletico jer je u četvrtoj minuti Giuliano Simeone, sin Diega Simeonea, zabio za vodstvo. Međutim, ta prednost trajala je samo do 20. minuti jer je tada nakon dodavanja Rolanda Sallaija Diego Llorente pogodio u vlastitu mrežu.

Do kraja prvog poluvremena nije bilo golova te se na predah otišlo s 1:1. Nakon što su se igrači vratili s 15-minutnog odmora nije bilo previše prilika te je susret na kraju završio 1:1.

Takav ishod puno je više pogodio Atletico Madrid koji je propustio priliku učvrstiti se u TOP 8 Lige prvaka. Madriđani jesu skočili na osmo mjesto, ali do kraja večeri može ih nekolicina ekipa preskočiti pa je izgledno da će momčad Diega Simeonea morati igrati i šesnaestinu finala Lige prvaka.

Što se tiče Galatasarayja, njima je ovaj bod vjerojatno donio prolazak u drugi krug. Ovim remijem došli su do desetog boda što bi u većini slučajeva trebalo značiti i prolaz u šesnaestinu finala.

