VIDEO / Atletico golom u posljednjim sekundama utakmice izbjegao kiks protiv ‘fenjeraša’

U 26. kolu španjolske La Lige Atletico Madrid gostovao je kod posljednjeplasiranog Real Ovieda. Očekivala se lagana pobjeda Madriđana, ali oni su do toga došli golom u posljednjim sekundama utakmice koji je zabio Julian Alvarez.

Atletico do posljednje minute utakmice nije imao nijedan udarac u okvir, ali taj jedan koji je došao u 94. minuti bio je dovoljan. Njega je uputio Julian Alvarez koji je odmjerenim udarcem svladao domaćeg vratara.

Skočio je ovom pobjedom Atletico na treće mjesto La Lige te je iskoristio poraz Villarreala od Barcelone. Real Oviedo ostao je na dnu s osam bodova manjka od spasa.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.