VIDEO / Atalanta rano do pogotka protiv Kovačeve Borussije

Atalanta vodi 1:0 u uzvratu protiv Borussia Dortmund. Strijelac je Gianluca Scamacca nakon ubačaja Bernasconi s lijeve strane. Bensebaini je pogriješio u pokušaju da izbaci loptu, što je omogućilo Scamacci da iz blizine poentira. Ukupni rezultat nakon ovog pogotka sada je 2:1 za Dortmund.

Atalanta: Carnesecchi – Scalvini, Hien, Kolašinac – Zappacosta, De Roon, Pašalić, Bernasconi – Samardžić, Scamacca, Zalewski