VIDEO / Arsenalova zvijezda dovela Engleze u vodstvo protiv Kostarike

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Engleska je od 23 sata u Orlandu započela svoju posljednju pripremnu utakmicu za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. Taj susret s Kostarikom je zbog nevremena započeo sat vremena kasnije, ali to nije omelo Engleze koji su već nakon 10 minuta stigli do pogotka. Lijepo je po lijevoj strani probio Anthony Gordon, novo pojačanje Barcelone, a njegova lopta pronašla je Declana Rice koji je lijevom nogom pogodio za vodstvo Tri lava. Bio je to sedmi pogodak zvijezde Arsenala za englesku reprezentaciju.

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