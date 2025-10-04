VIDEO / Arsenal uljepšao Artetinu 300. utakmicu i skočio na vrh Premier lige, ali o ovom penalu će se pričati

Podijeli :

U sedmom kolu Premier lige Arsenal je ugostio West Ham na domaćem terenu, a iako su se neko vrijeme mučili, uspjeli su svladati sugrađane iz istočnog dijela Londona. Golove za Topnike zabili su Declan Rice i Bukayo Saka. Crveno-bijeli su tako uljepšali dva jubileja, Artetinu 300. utakmicu na klupi i Sakin 200. nastup. Uz to su privremeno skočili na vrh Premier lige.

Topnici su bili veliki favoriti u ovom susretu, a to su tek uspjeli naplatiti pogotkom u 38. minuti kada je nakon udarca Eberechija Ezea Alpohnse Areola odbio loptu samo do Declana Ricea koji zabija u nebranjenu mrežu. Prije tog pogotka Arsenal je zabrinula ozljeda Martina Ødegaarda koji je izašao držeći se za svoje koljeno.

U drugom dijelu su Topnici čuvali pristup svome golu, a do pogotka koji je riješio pitanje pobjednika došli su u 67. minuti. Tada je Jurrien Timber srušen u kaznenom prostoru od strane El Hadjija Malicka Dioufa i Arsenal je dobio kazneni udarac.

Siguran izvođač bio je Bukayo Saka koji je na sjajan način zaključio svoj 200. nastup u crvenom dresu.

Do kraja utakmice nije bilo pogodaka i Topnici su s 2:0 upisali četvrtu pobjedu u Premier ligi, a ova im je omogućila skok na vrh lige. Prestići ih može njihov najveći konkurent Liverpool koji od 18 sati i 30 minuta gostuje na Stamford Bridgeu kod Chelseaja.

