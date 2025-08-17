VIDEO / Arsenal preživio Old Trafford u sjajnoj utakmici protiv Uniteda! Debitirali Šeško i Gyokeres

Podijeli :

Derbi 1. kola Premier lige je ispunio očekivanja, unatoč samo jednom postignutom pogotku.

U najzanimljivijem susretu 1. kola engleskog nogometnog prvenstva Arsenal je kao gost na Old Traffordu svladao Manchester United sa 1-0.

Jedini gol na utakmici postigao je Calafiori u 13. minuti kada je iz neposredne blizine gurnuo loptu u mrežu u gužvi nakon kornera. Prethodno je Saliba napravio evidentni prekršaj na domaćem vrataru Altayu, ali sudac Hooper se nije oglasio.

Do kraja susreta je United bio bolji sastav, ali nije uspio pronaći put do Rayine mreže. Iako tri boda odlaze na stranu Arsenala, čini se kako navijači Manchester Uniteda konačno imaju razloga za optimizam.

Treba spomenuti kako i debije novih velikih napadačkih pojačanja kod obje momčadi. Viktor Gyokeres koji je iz Sportinga došao u Arsenal za 66 milijuna eura krenuo je u početnoj postavi, a odigrao je 60 minuta bez upućenog udarca. Slovenski napadač Benjamin Šeško je s klupe ušao za Manchester United u 65. minuti. Podsjetimo, Crveni Vragovi doveli su ga za 76,5 milijuna eura nakon sjajne sezone u RB Leipzigu.