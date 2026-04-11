VIDEO / Arsenal kiksao i vratio City u borbu za titulu

U 32. kolu Premier lige Bournemouth je slavio na gostovanju kod Arsenala 2:1.

Eli Junior Kroupi je doveo goste u vodstvo u 17. minuti, a u 35. je Viktor Gyokeres izjednačio s bijele točke. A onda se dogodio u 74. minuti šok na Emiratesu – Alex Scott je golom donio pobjedu 2:1 Bournemouthu.

Ovim porazom Arsenal bi mogao znatno zakomplicirati svoj put prema dugo čekanom naslovu prvaka. Naime, nakon ovog kiksa njihov glavni rival Manchester City mogao bi im se približiti na samo tri boda zaostatka. Građani imaju dvije utakmice manje od Topnika.