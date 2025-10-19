VIDEO / Andrej Kramarić maestralno asistirao pa 5 minuta kasnije i zabio za Hoffenheim

Podijeli :

U sedmom kolu Bundeslige Hoffenheim, za koji igra hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić, je gostovao kod St. Paulija. Nakon prvog dijela je rezultat bio 0:0, a onda je nakon 10 minuta drugog poluvremena Kramarić je asistirao Bazoumani Toureu za 1:0, a onda se u 59. minuti i sam upisao u strijelce. Nakon povratne lopte Vladimira Coufala pogodio je za 2:0.

