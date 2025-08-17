VIDEO / Alcaraz pobijedio ozlijeđenog Zvereva pa mu poslao dirljivu poruku

Podijeli :

Carlos Alcaraz se u noći sa subote na nedjelju plasirao u finale ATP Masters 1000 turnira u Cincinnatiju. U polufinalu je bio bolji od Alexandera Zvereva sa 6:4, 6:3, ali susret je obilježen ozljedom leđa koju je imao Nijemac. Svjestan je toga bio Španjolac koji je nakon meča napisao dirljivu poruku na kameri.