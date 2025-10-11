VIDEO / Albanija porazila Srbiju u Leskovcu i napravila ogroman korak prema dodatnim kvalifikacijama za SP

Podijeli :

U ključnoj utakmici skupine K europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo Srbija je u Leskovcu ugostila Albaniju. Srbima je i bod bio dovoljan kako bi napravila solidan korak prema drugom mjestu, ali Albanija ih je šokirala te je golom Reya Manaja došla do pobjede od 1:0 na gostovanju.

Bolja je bila Srbija u oba poluvremenu ako ćemo gledati dojam, no u nogometu se ipak računaju golovi. Srbija u drugoj utakmici u nizu protiv Albanije do njih nije došla dok su gosti zabili jedan koji bi im mogao donijeti i Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi.

Na samom kraju prvog dijela Albanija je dobila slobodan udarac koji je iskoristila na najbolji način. Lopta je na kraju došla do Arlinda Ajetija koji ne zahvaća loptu na pravi način, ali je uspijeva proslijediti do Reya Manaja koji sjajno pogađa za vodstvo Albanije.

Bio je to jedini pogodak na utakmici te je Albanija došla do važna tri boda i odvajanja na drugom mjestu. Sada Albanija ima četiri boda više od Srbije, ali s utakmicom više. Albancima sada slijedi prijateljska utakmica s Jordanom dok će Srbija gostovati kod Andore gdje se očekuju sva tri boda kako bi sačuvali nadu za drugo mjesto.

